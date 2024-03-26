Французьке законодавство дозволяє реквізувати запаси або наказати компаніям надавати пріоритет певним замовленням.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що готовий використати свої повноваження для реквізиції промислових потужностей або нав’язати пріоритети виробникам зброї з метою прискорити виробництво зброї та снарядів, необхідних на полі бою в Україні та інших країнах, пише Reuters.

"Ці питання... лежать на столі", – сказав Лекорню на прес-конференції, додавши, що запаси та виробничі лінії особливо напружені щодо ракет протиповітряної оборони і артилерійських снарядів.

Французький міністр пояснив, що він може реквізувати запаси або наказати компаніям надавати пріоритет певним замовленням, посилаючись на ракети Aster виробництва MBDA як на потенційний випадок для такого кроку.

Відео дня

Іноземний попит на зброю французького виробництва був високим, особливо на протизахисні, артилерійські та радіолокаційні системи, що використовуються в Україні, сказав Лекорню, але оборонна промисловість країни намагається встигати.

"Ми упустили певні контракти з країнами Східної Європи, для яких критерій термінів поставки важливіший за ціну", – підкреслив Лекорню.

Він послався на "те, що закон дозволяє робити міністру і Генеральному делегату з питань озброєнь (DGA), якщо ситуація буде незадовільною з точки зору темпів виробництва і термінів виконання", пише Le Figaro.

Зазначається, що міністр збройних сил спирається на закон про військове програмування на 2024-2030 роки, який був оприлюднений у серпні. Він передбачає, що в разі "фактичної або передбачуваної загрози діяльності, необхідної для життя нації, захисту населення, цілісності території або стабільності інститутів Республіки, або такої, що виправдовує виконання міжнародних оборонних зобов'язань держави, реквізиція будь-якої особи, фізичної або юридичної, а також усіх товарів і послуг, необхідних для боротьби з нею, може бути вирішена декретом Ради міністрів".

Лекорню "не виключає, що це буде зроблено найближчими тижнями".

Допомога від Франції

Франко-німецький виробник військової техніки KNDS створить підрозділ в Україні з виробництва боєприпасів і запчастин для західної техніки. Як написав Себастьян Лекорню у Твіттер, KNDS створить дочірню компанію, "максимально наближену до потреб української армії".

Раніше УНІАН писав, що Президент Франції Емануель Макрон не випадково почав говорити про відправку військ до України – ця ідея планувалася понад рік.

Вас також можуть зацікавити новини: