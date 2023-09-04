Олексій Резніков зазначив, що на 15 тисяч кілометрів ракети ЗСУ не потрібні.

Українській армії потрібна ракета з дальністю польоту 1500-2000 кілометрів. Україна зараз працює над розробкою подібної зброї.

"У нас з вами давно повинна бути своя ракетна програма, а головне - протиракетна програма, яку ми прийняли тільки перед вторгненням, вже за каденції президента Зеленського. Але це мільярди грошей, які потрібно інвестувати в себе, в дослідження наших підприємців, випробування. Це потрібно було робити давно, тоді ми мали своє ППО. Але у нас же було трохи С-300, ніхто ж не нападе. А сьогодні дякуємо партнерам за Patriot, NASAMS, SAMP/T, Iris-T, Piorun", - розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Укрінформу.

При цьому він вказав, що Україна не має наміру воювати зі своїми союзниками, тому ракета дальністю в 15 тисяч кілометрів не потрібна. За його словами, українській армії вистачить ракети, що летить на 1500-2000 км, щоб покривати територію РФ.

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У Резнікова уточнили, чи працює Україна над виробництвом подібного озброєння, на що він відповів: "Так".

Ракети Taurus для України - що відомо

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що потрібно терміново передати Україні ракети Taurus.

За передачу цих далекобійних ракет виступає голова ХДС Німеччини Фрідріх Мерц. Правда, він вважає, що ракети повинні мати обмежений радіус дії, "щоб їх можна було використовувати тільки для захисту території України".

4 вересня голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц - єдиний в коаліції, хто блокує поставки Україні крилатих ракет Taurus.

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