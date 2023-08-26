За словами Фрідріха Мерца, вони мають бути обмежені таким чином, "щоб їх можна було використовувати тільки для захисту території України".

Голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що виступає за надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, але з обмеженням радіусу дії.

Мерц заявив в інтерв’ю Bild am Sonntag заявив, що вважає, що Німеччина "повинна поставити крилаті ракети" Taurus Україні. За його словами, вони мають бути обмежені таким чином, "щоб їх можна було використовувати тільки для захисту території України".

"Я боюся, що одного дня ми дійдемо до усвідомлення того, що зробили надто мало й надто пізно для України, а отже, і для нашої безпеки. Ця нерішучість ще може виявитися великою історичною помилкою", – додав він.

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Можлива передача ракет Taurus Україні - деталі

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно прийняти терміново.

"Те, що кожен день має значення – це те, що, я вважаю, за останні півтора року ми мусили відчути", - сказала Бербок, відповідаючи на питання, чи буде вона підтримувати якнайшвидше відправлення ракет до України.

Україна знаходиться на правильному шляху і Німеччина, попри попередні відмови, все ж погодиться передати нашим Силам оборони далекобійні ракети Taurus. Про це в інтерв'ю виданню Bild заявив Міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, терміни поставок цього типу зброї - "дійсно важке питання", проте він не думає, що "це займе цілий рік".

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