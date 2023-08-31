Секретар РНБО зазначив, що страх німецьких політиків становить небезпеку.

Нерішучість окремих союзників у військовій допомозі Україні - страх перед Москвою, а не недовіра до Києва. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав Берлін не боятися та передати ракети Taurus для української армії.

"Деякі бояться розлютити Росію, що, на наш погляд, абсолютно неправильно. Хочу нагадати, що ще нещодавно Гітлера всі боялися, і чим це закінчилося, відомо", - заявив секретар РНБО в інтерв'ю виданню Welt.

При цьому він вказав, що небезпеку становить саме страх німецьких політиків.

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"Якщо ви боїтеся, ви неминуче програєте", - підкреслив Данілов.

Ракети Taurus для України - що відомо

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок раніше заявила, що потрібно терміново прийняти рішення про передачу Україні ракет Taurus.

У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна знаходиться на правильному шляху і Німеччина все ж передасть українським військовим ракети Taurus. При цьому він зазначив, що терміни поставок цієї зброї - "дійсно важке питання".

За передачу Україні цих далекобійних ракет виступає і голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц. У той же час він вважає, що ракети повинні мати обмежений радіус дії, "щоб їх можна було використовувати тільки для захисту території України".

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