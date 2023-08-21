Анналена Бербок привітала рішення Нідерландів і Данії передати Україні винищувачі F-16.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно прийняти терміново.

"Те, що кожен день має значення – це те, що, я вважаю, за останні півтора року ми мусили відчути", - сказала Бербок, відповідаючи на питання, чи буде вона підтримувати якнайшвидше відправлення ракет до України.

Голова МЗС додала, що Нідерланди і Данія правильно вчинили, надавши Україні гарантії отримання винищувачів F-16 у конкретні терміни та з визначеними кількостями.

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"Прекрасний день для України і, відповідно, прекрасний день для Європи", - сказала Бербок.

Вона наголосила, що кожен день думає про криваву війну росіян з Україною.

"А ще за ці останні півтора року ми стали свідками того, наскільки насправді важливою для самооборони України є наша військова підтримка…І під цим кутом зору ми вивчаємо всі подальші запити України, аби дати їй змогу захищати власне населення", - зазначила міністр.

Taurus для України

Голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час візиту до Києва заявив, що Україна має повне право отримати ракети Taurus від ФРН.

Канцлер ФРН Олаф Шольц нещодавно заявив, що Берлін не готовий до передачі Україні ракет Taurus.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обіцяв, що українські військові не будуть ракетами Taurus обстрілювати територію Росії.

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