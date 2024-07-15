До 2022 року Україна майже не виробляла власної зброї, тепер це змінилося.

Україна виробляє багато власної зброї, але потребує більше деяких ключових інгредієнтів, зокрема вибухівки та ракетного пального. Про це в інтерв’ю Business Insider розповів міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин.

До 2022 року Україна майже не виробляла озброєння для своїх збройних сил і значною мірою покладалася на вже існуючі запаси зброї радянських часів. Але зараз країна шаленими темпами створює власні безпілотники, артилерію і ракети, щоб доповнити поставки західної зброї.

"Я не зациклююся на тому, як ми це зробили, але ми це зробили. У нас кілька викликів, небагато. Одним з них є енергетика — вибухівка і паливо — і, мабуть, на цьому все. Ніхто не виробляє достатньо [вибухівки]. Тож чим більше ви отримаєте, тим більше боєприпасів ви виробите", – сказав Камишин.

Відео дня

Як зазначає Business Insider, ці внутрішні зусилля України доповнюють надання іноземної зброї. Однак сам Камишин визнає, що Україна завжди покладатиметься на підтримку Заходу, тому що поступається Росії за обсягами фінансових та людських ресурсів.

"Ми вкладаємо у війну все, що у нас є. Тому ми маємо випереджати за якістю зброї, за якістю людей, і тільки так ми можемо вистояти", – сказав він.

Одним із помітних успіхів у цій війні стала українська програма розробки власних безпілотників. Українці використовують ударні безпілотники великої дальності для націлювання на військові та енергетичні об’єкти в глибині території Росії та покладався на морські безпілотні апарати, начинені вибухівкою, щоб завдавати ударів по військових кораблях росіян в Чорному морі.

Україна також виробляє багато дронів з оглядом від першої особи (FPV), які були постійною силою на полі бою, функціонуючи як дешевий спосіб нанесення точних ударів по бронетехніці та особовому складу противника.

І безпілотники – не єдине його нововведення. Україна також розробила власну протикорабельну ракету "Нептун" і використала її для потоплення російського крейсера "Москва", флагмана російського Чорноморського флоту, на початку війни. Пізніше Київ модифікував ракету для наземного удару.

"Вони називали нас "житницею" Радянського Союзу. Потім вони називали нас "житницею" Європи. Ми завжди були хорошою, мирною, гарною сільськогосподарською країною. Я сам займався землеробством. У якийсь момент вони прийшли і почали вбивати нас. Нам знову довелося вчитися воювати. Це було не наше рішення змінити роль житниці на арсенал", – сказав Камишин.

Оборонна промисловість України в умовах війни

Як писав УНІАН, протягом минулого року міністерство стратегічної промисловості сторило в Україні мережу секретних військових заводів, частина з яких перебуває під землею задля захисту від російських обстрілів. Обсяги виробництва зброї на цих підприємствах швидко зростають.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, 2024 рік стане "роком наземних систем". Він спрогнозував, що зростання наземної робототехніки буде відбуватися коштом українських виробників, а також розгалуженої мережі волонтерських, комерційних та підтримуваних державою зусиль. Крім того, сюди входять й американські компанії, які співпрацюють з українськими фірмами, аби допомогти вдосконалити свої власні розробки.

Вас також можуть зацікавити новини: