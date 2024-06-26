Це багатоцільова платформа, яка використовується найбільш видовищно як ударний морський дрон.

Морька безпілотна платформа Magura V5 - це справді грізна зброя, яка нищить, насамперед, ворожий флот. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Це багатоцільова платформа, яка використовується найбільш відомо, гучно і видовищно як ударний морський дрон. Але це також може бути розвідувальна, евакуаційна платформа і [може] використовуватися для інших цілей", - зазначив він.

За словами Юсова, якщо говорити про ураження різноманітних цілей, зокрема, і стаціонарних, то це завжди комплексні заходи.

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"Мова не йде про використання лише одного засобу. Це окремий план, задум, операція. Ми його розкривати не будемо, але ми бачили як Magura V5 успішно нищила, наприклад, великі десантні кораблі", - наголосив він.

Представник розвідки додав, що всі бачать, як розвиваються технології і майстерність операторів спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13".

"Коли вже прориваються, зокрема, бонні загородження, а потім вже наступний дрон іде в ціль. Це все тактика, яка удосконалюється, і ворог ще неодноразово буде дуже здивований", - сказав Юсов.

Морські дрони Сил оборони

Як повідомляв УНІАН, у травні представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначав, що за допомогою багатоцільових надводних безпілотних дронів вдалося завдати збитків російському флоту на 500 мільйонів доларів.

За його словами, секрет українського морського дрона Magura полягає у майстерності українських виробників, яким вдалося зробити унікальний засіб ураження не лише ворожого флоту, а й озброєння і особового складу, що знаходяться на борту кораблів на момент їхнього знищення.

Представник ГУР додав, що постійно йде процес вдосконалення морського дрона Magura V5.

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