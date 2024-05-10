Юсов: Дрони Magura V5 завдали збитків російському флоту на 500 млн доларів

Водночас, постійно триває процес вдосконалення морського дрона Magura V5, аби створювати дедалі більше сюрпризів російським окупантам у Чорному морі.

За допомогою багатоцільових надводних безпілотних дронів вдалося завдати збитків російському флоту на 500 мільйонів доларів.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, секрет українського морського дрона Magura полягає у майстерності українських виробників, яким вдалося зробити унікальний засіб ураження не лише ворожого флоту, а й озброєння і особового складу, що знаходяться на борту кораблів на момент їхнього знищення.

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Він додав, що майстерність виробників поєднується з майстерністю і вмілістю операторів і фахівців Головного управління розвідки і розвідників, зокрема, спецпідрозділу Group 13.

"Це поєднання, яке постійно удосконалюється і дає все нові і нові результати. Справді, сьогодні морський дрон Magura в руках операторів ГУР МО – це грізна зброя і, напевно, найбільш ефективний винищувач чорноморського флоту агресора за період повномасштабного вторгнення. Уже станом на зараз на понад 500 мільйонів доларів чорноморський флот агресора зазнав збитків внаслідок ефективних дій спецпризначенців Головного управління розвідки з використанням дронів Magura", - наголосив Юсов.

Представник ГУР додав, що постійно йде процес вдосконалення морського дрона Magura V5.

"Після кожної вдалої операції відбувається ретельний аналіз, як дій ворога, бо ворог також не стоїть на місці, а намагається знаходити засоби і інструменти протидії і використовувати нову тактику для того, щоби захищати свої судна. Тим не менше, усе це аналізується і робляться відповідні висновки. Вдосконалюється як сам засіб ураження Magura, і що стосується оснащення та бойової частини та інших моментів, які стають кожного разу новими сюрпризами для ворога", - сказав Юсов.

Також удосконалюється тактика українських морських дронів.

Magura V5 проти окупантів

Як повідомляв УНІАН, нещодавно морські дрони Magura V5 з'явилися у модифікованому вигляді із ракетами "повітря-повітря" Р-73.

Magura V5 із Р-73 може вважатись першим у світі дистанційно керованим ЗРК, навіть якщо він розрахований лише на малу дальність. До нього подібних розробок ніде в світі не було.

На думку аналітиків, можна припускати, що ЗСУ як мінімум наблизились до можливості не просто атакувати важливі цілі "роєм" морських дронів-камікадзе, а й прикривати їх багатоцільовими безпілотними катерами.

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