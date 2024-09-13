Для війни таких масштабів потрібно нарощувати виробництво, а не скорочувати поставки, каже Зеленський.

Поставки снарядів до реактивних систем залпового вогню HIMARS скоротилися втричі порівняно з літом 2022 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на щорічному міжнародному форумі Ялтинська європейська стратегія.

Коментуючи дефіцит озброєнь в українській армії, він визнав, що Україна не змогла побороти залежність від військової допомоги країн-партнерів.

"Це стосується артилерії 155-го калібру. Так, ми почали виробляти, але для повномасштабної війни цього замало", – зауважив він.

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Зеленський зазначив, що зараз навіть обсягів виробництва усієї Європи не достатньо, аби задовольнити потреби України.

Крім того, Україні також не вистачає і снарядів до реактивної артилерії. "На початку застосування Хаймарсів їх було втричі більше на місяць, ніж зараз. Ми повинні в час повномасштабної війни збільшувати виробництво, якщо потрібно. Нам потрібно не обмежувати кількість [поставок], а збільшувати виробництво", – зауважив Зеленський.

Також президент поскаржився на дефіцит переносних зенітно-ракетних комплексів. За його словами, близько 35% усіх "Шахедів" було збито саме із застосуванням ПЗРК.

Поставки зброї в Україну: останні новини

Як писав УНІАН, Україна, ймовірно, має більше зенітно-ракетних комплексів Patriot, аніж про це повідомлялося публічно. На це натякнув президент Володимир Зеленський.

Також ми розповідали, що допомога від США на 6 мільярдів доларів опинилась під загрозою. Через черговий виток бюджетної епопеї в Конгресі Пентагон змушений шукати екстрені шляхи проведення допомоги Україні.

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