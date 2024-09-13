Разом з тим президент скаржиться на дефіцит зенітних ракет до цих комплексів.

Україна, ймовірно, має більше зенітно-ракетних комплексів Patriot, аніж про це повідомлялося публічно. На це натякнув президент Володимир Зеленський, виступаючи на щорічному міжнародному форумі Ялтинська європейська стратегія.

"Ви сказали, що у нас чотири "Петріоти". Я не можу казати, скільки. Але я так би сказав: їх недостатньо, але, слава богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація", – сказав президент, ледб стримуючи посмішку.

У цьому контексті він висловив вдячність "нашим командам і нашим партнерам".

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Також президент додав, що важливою є не тільки кількість систем ППО, але і можливість того, аби вони могли виконувати свої функції. Однак зенітних ракет до них постійно не вистачає, каже очільник держави.

"Такий приклад, як працюють наші ППОшники: бажано дві ракети на ціль, а вони – краще одну. Тому що у них просто не достатньо цих ракет", – сказав Зеленський.

Поставки систем Patriot в Україну: останні новини

Як писав УНІАН, попередня підтверджена поставка ЗРК Patriot відбулася орієнтовно у липні цього року. Після наполегливих прохань України один зі своїх комплексів передала Німеччина.

Приблизно тоді ж Нідерланди спільно з іншою країною теж пообіцяли передати Україні один такий комплекс. Чи відбулася його поставка фактично на поточний момент, не зрозуміло.

Минулого тижня Румунія офіційно завтердила рішення про безоплатну передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Відповідний указ після схвалень у парламенті опублікували на сайті президента країни Клауса Йоганніса. Однак досі не відомо, коли відбудеться фактична передача цього комплексу.

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