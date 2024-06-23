Свою розробку росіяни назвали на честь робота-сміттяря з американського мультику.

Росіяни стверджують, що змогли створити роботизовану мобільну платформу, яка несе на собі систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) і може, наприклад, слідувати за піхотною групою в атаці і прикривати її від дронів-камікадзе. Про це повідомляє зокрема російське державне агентство "РИА Новости".

Свого робота росіяни назвали Wall-E – на честь робота-сміттєзбірника з однойменного мультфільму Disney. За словами розробників, робот використовує систему РЕБ "Фумігатор", яка порушує сигнал між дроном і його оператором.

Розробники стверджують, що система здатна утворювати радіо-електронний купол радіусом від 250 до 300 метрів, у межах якого ворожі безпілотники будуть втрачати сигнал від оператора і просто падатимуть на землю.

На відеозапису, опублікованому росіянами, показано, як саме в теорії має працювати мобільна установка РЕБу Wall-E.

"Російські розробники систем радіоелектронної боротьби продемонстрували першу вітчизняну гусеничну платформу з встановленою на ній системою постановки перешкод. Вона успішно пройшла всі тести", – повідомляє про цю розробку один з російських Z-каналів.

Наскільки ця установка ефективна у реальних бойових умовах, поки що невідомо.

Російська зброя у війні проти України: останні новини

Як писав УНІАН, ворог опублікував нове відео удару ФАБ-3000 по підконтрольній Україні території. Як зазначив військовий експерт Олександр Коваленко, російські бомби демонструють дуже низьку точність, але це вже не настільки важливо за такої потужності.

Також ми розповідали, що Росія використовує менше "Калібрів", ніж виготовляє. Як розповів спікер ВМС Дмитро Плетенчук, одна з причин полягає в тому, застосування цих ракет в Чорному морі було ускладнено в першу чергу через те, що заряджати їх було важко після втечі російського флоту із Севастополя.

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