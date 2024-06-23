Також у ВМС повідомили, що Росія знайшла спосіб перезаряджати свої підводні човни у Чорному морі.

Російські окупанти використовують у війні проти України меншу кількість крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, ніж РФ виготовляє, і цьому є декілька причин.

"По-перше, для цього потрібно вийти в море. По-друге, це стандартна ракета, не лише для Чорноморського флоту. У них загалом 4 флоти та ще Каспійська флотилія. Виробництво в них на велику кількість користувачів налагоджена. Крім того, застосування в Чорному морі було ускладнено в першу чергу через те, що заряджати їх було важко. Оскільки вся відповідна база залишалася в Криму. Втім, ми вже бачимо, що щонайменше перезаряджати підводні човни в Чорному морі вони змогли в Новоросійську, найімовірніше за все. Стосовно надводних кораблів, ця інформація ще не підтверджена на 100%. Втім, таке також може бути", - пояснив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він також зазначив, що основною проблемою для застосування "Калібрів" з Чорного моря є безпека кораблів окупантів. Втім, за його словами, наразі росіяни знайшли вихід з цієї ситуації.

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"Вони обрали таку тактику, вони вибралися в Азов. Попри те, що там не так багато маршрутів, маневрувати там значно складніше, ніж у Чорному морі. Однак, є в цьому для них і свої плюси. Завдяки тому, що кількість маршрутів невелика - вони ховаються між цивільних суден. Це теж факт", - додав Плетенчук.

Російські удари по Харкову - останні новини

Росія продовжує завдавати терористичні удари по Україні. 23 червня російські окупанти завдали чергового удару КАБами по житловому секторі у Харкові, є інформація про загиблих. Крім того, у половині міста почалися проблеми з енергопостачанням, також зупинився наземний електротранспорт та метро.

Днем раніше Харків також опинився під ворожим обстрілом. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів РФ постраждали 54 людини, ще троє - загинули.

"Тут є центральний вокзал, дуже насичений людьми. Дуже живе перехрестя. Тут ми можемо спостерігати понівечені автомобілі, які просто зупинилися на "червоному" сигналі світлофора. Тому це тільки черговий терор проти мирного населення Харкова. Епіцентр удару - п'ятиповерхівка, пряме попадання", - зазначив посадовець.

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