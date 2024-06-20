Росія виробляє багато РЕБів, але більшість з них неефективні і не захищають від дронів, зазначає видання.

Сили оборони у вівторок, 18 червня, знищили або пошкодили понад сотню російських машин, втративши при цьому лише 30 своїх. Такі втрати ворожої армії пов'язані з тим, що РФ не може захищатись від українських безпілотників через погані системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), повідомляє Forbes.

"Це була майже рекордно велика кількість щоденних втрат для росіян, а також рекордно великий розрив між російськими та українськими втратами за один день. Понад 70 із приблизно 100 ударів по російській техніці були завдані безпілотниками вартістю не більше 500 доларів. Такі дрони українці отримують щомісяця у розмірі близько 100 тисяч штук", - йдеться у матеріалі.

Крім того, видання зазначило, що попри те, що Росія виробляє широкий спектр засобів радіоперешкод для захисту від безпілотників, багато з них не є ефективними і просто не працюють.

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Так, один російський блогер розповів, що глушник для дронів вартістю 2400 доларів, який продає один популярний російський канал у соцмережах, просто "нікудишній" і не вартує своїх грошей. Він бідкається, що такі розхвалені засоби проти безпілотників, які насправді неефективні і ніяк не допомагають, вселяють марні надії російським військовим, що призводить їх до загибелі.

"Навіть страшно уявити, скільки людей загинуло, помилково сподіваючись на ці засоби", - написав блогер.

Він також назвав "великий список технічних помилок" і розкритикував "вагу та розмір глушника і ручку для перенесення, яка постійно ламається".

"Серед цих технічних помилок – неправильно підібрані та неправильно налаштовані антени. У правильно побудованій системі перешкод антени мають правильну форму та розмір і спрямовані в правильному напрямку для трансляції радіошуму, який, за концепцією, повинен перевищувати власні радіозв’язки дронів на великій території. Але в російських системах антени спрямовані вгору, що дає можливість українським дронам знайти вразливе місце та завдати удару", - цитує видання слова російського блогера.

Крім того, він додав, що цей глушник швидко нагрівається, адже немає вентиляційних отворів, через які вентилятор міг би втягувати холодне повітря і випускати гаряче. Висока температура призводить до того, що компоненти системи псуються і вона починає гірше виконувати свою головну функцію.

"Росіяни, які продають непрацюючі глушники, вбивають наших солдатів за наші гроші. А українські оператори безпілотників літають над цим "чудом" і просто сміються", - написав блогер РФ.

Знищення техніки РФ - останні новини

Як раніше писав УНІАН, ЗСУ вперше збили російський "Ланцет" FPV-дроном. Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів, що це є більше винятком, ніж закономірністю, адже в таких випадках важлива майстерність та вдача оператора.

Крім того, нещодавно українські військові також вперше затрофеїли ворожий танк-"черепаху" поблизу Кліщіївки Донецької області, а весь екіпаж взяли в полон.

"Українські безпілотники виявили ворожий танк, який рухався полями в районі села Кліщіївка і почали за ним полювати. В ході полювання було здійснено кілька скидів. Екіпаж був дезорієнтований. Танк почав рухатись туди, де нам було потрібно. Артилерія також ганяла цей танк по полю", - сказав керівник служби звязків з громадськістю 22-ї ОМБР Віталій Соколенко.

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