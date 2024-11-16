З'явились перші фото самохідної гаубиці DITA в Україні

У лютому повідомлялось, що Україна отримає 9 нових установок DITA.

З'явилось перше свідоцтво того, що Сили оборони отримали новітні 155-мм чеські самохідні гаубиці DITA. Відповідні фото на своїй Telegram-сторінці виклав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"‎Поява сучасних артилерійських установок типу "Богдана" і "DITA" – значно посилює вогневі можливості наших сил й ефективність щодо ураження противника", – заявив командувач Національної гвардії.

САУ DITA була розроблена чеською компанією Excalibur Army. Вона має дальність стрільби до 40 км. Завдяки автоматизація більшості процесів керування, наведення та заряджання управляти нею можуть лише два військовослужбовця.

Відео дня

На гаубиці реалізовано автоматичне подавання снарядів. Додатковий захист для особового складу забезпечує броньована кабіна. Темп стрільби САУ DITA складає 5 снарядів на хвилину.

Передача DITA Україні

Нагадаємо, про замовлення Нідерландами першої партії з дев’яти САУ DITA для України повідомлялось в лютому цього року.

Таким чином, від замовлення до перших поставок новітніх САУ минуло менше року, що демонструє доволі високі темпи виробництва цієї гаубиці.

Пізніше, у жовтні УНІАН писав, що Чехія додатково виготовить шість самохідних артсистем DITA для України. Терміни виробництва техніки тоді не повідомлялись.

Зазначимо також, що на Заході відзначають "вражаючі" досягнення України у виробництві власної артилерії та снарядів до неї. Мова, зокрема, про нарощування виробництва самохідної гаубиці "Богдана".

Вас також можуть зацікавити новини: