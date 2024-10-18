У Чехії додатково виготовлять шість самохідних артсистем DITA для ЗСУ.

Нідерланди замовили у Чехії шість САУ DITA для ЗСУ. Також спільно з Данією Україні нададуть артилерійські снаряди, повідомляється на сайті Міністерства оборони Нідерландів.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс поділився, що за підсумками зустрічі в Брюсселі його країна вирішила надати Україні військову допомогу на суму 271 мільйон євро. У рамках угоди у Чехії замовили шість самохідних гаубиць DITA. Вони можуть стріляти стандартним калібром НАТО 155 мм. Влітку 2023 року Україні передали дев'ять таких САУ.

Ця ініціатива є розширенням попереднього замовлення на дев'ять самохідних артсистем DITA у лютому 2024 року. Загалом ЗСУ отримають 15 таких САУ. Крім цього, буде реалізовано проєкт із закупівлі 152-мм снарядів для артилерії радянських часів.

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"В України величезна потреба у зброї та боєприпасах. Росія виводить на поле бою величезну кількість особового складу. Ми повинні продовжувати допомагати Україні захищатися", - сказав Брекельманс.

Постачанням САУ DITA займеться чеське підприємство Excalibur Army. Терміни виробництва й постачання обіцяної техніки поки невідомі.

САУ DITA - що відомо

Головними особливостями САУ DITA є автоматизована вдосконалена бортова система керування та автономна надбудова.

САУ DITA розроблена на базі Dana vz.77. Ця техніка вже перебуває на озброєнні ЗСУ.

Екіпаж самохідної гаубиці складається лише з двох осіб. Дальність стрільби становить до 39 км, а боєкомплект розрахований на 40 снарядів.

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