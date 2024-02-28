Особливістю цієї САУ є високий рівень автоматизації.

Україна скоро отримає 9 артустановок DITA. САУ виготовить Чехія, а Нідерланди профінансують контракт.

Як повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, командувач Збройними силами, генерал Онно Айхельсхайм навідав один з двох заводів в Чехії. У відомстві наголошується, що Амстердам є одним з найважливіших замовників для чеської оборонної індустрії.

Самохідна гаубиця DITA — це сучасна система вогню, представлена у 2021 році. Вона здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. У Міноборони Нідерландів наголосили, що Україна має велику потребу в цій зброї.

САУ DITA - що відомо

Виробником 155-мм артустановки є чеська компанія Excalibur Army. САУ має автоматизовану вдосконалену бортову систему управління і автономну надбудову. Її максимальна дальність стрільби становить 39 км. Саме артустановка розроблена на базі Dana vz.77, які також є на озброєні ЗСУ.

Особливістю цієї САУ є високий рівень автоматизації. Для її використання потрібно лише двоє членів екіпажу — командир і водій. Боєкомплект DITA на 40 снарядів, а заряджання відбувається автоматично. Кабіна машини броньована і захищає від уламків і стрілецької зброї.

DITA має систему управління боєм і цифрову систему керування вогнем. Це дозволяє вести стрільбу 6 пострілів за хвилину на початковому темпі і 5 пострілів на хвилину постійного темпу.

Війна в Україні - зброя для ЗСУ

Ще у 2022 році видання Defense Express з посиланням на власні джерела повідомляло, що Міноборони України почало переговори щодо можливості закупити нові САУ Dita.

Наприкінці 2023 року українські військові почали застосовувати на фронті самохідну артилерійську установку Archer, яку передала Швеція.

Військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Репке розповідав, що масово виходять з ладу передані Україні країнами-партнерами самохідні артилерійські системи. Вони не витримують інтенсивність вогню на полі бою.

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