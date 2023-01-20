Загальна сума допомоги, яку надала ця країна, сягнула 590 мільйонів євро.

Влада Фінляндії ухвалила рішення про надання Україні 12-го і найбільшого пакету військової допомоги.

Як повідомив міністр оборони країни Мікко Савола, він включатиме важке озброєння.

"Україна все ще потребує підтримки в оборонній боротьбі. Набір оборонного обладнання, який буде відправлено зараз, явно найбільший, щодо яких ми ухвалювали рішення досі. Фінляндія постачає Україні важке озброєння та боєприпаси", – сказав він.

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З міркувань безпеки зміст та графік постачання озброєння не розголошується. Його вартість оцінюють в 400 мільйонів євро. Цю допомогу країна надає у співпраці зі Швецією.

"Згідно з декларацією про наміри, яка буде підписана сьогодні, Фінляндія передасть Україні обладнання, а Швеція висловлює готовність підтримати Фінляндія за потреби", – повідомляє оборонне відомство Фінляндії.

Військова допомога Фінляндії Україні

З початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Фінляндія передала Україні вже 11 пакетів військової допомоги на загальну суму 190 мільйонів євро. Із новим пакетом сума допомоги сягає 590 мільйонів євро. Попередній 11-й пакет допомоги включав військову техніку вартістю 28,8 мільйонів євро.

Напередодні влада Фінляндії заявляла, що країна готова передати Україні невелику кількість німецьких танків Leopard, і чекає на "зелене світло" від Німеччини.

Крім того, армія Фінляндії бере участь у військових навчаннях для ЗСУ на території Великобританії.

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