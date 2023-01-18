Фінляндія хоче стати членом НАТО, щоб більше ніколи не переживати війну, зазначила вона.

Основною причиною подачі Фінляндією заявки на вступ до НАТО стала війна в Україні.

Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Politico. За її словами, Росія не вторглася б в Україну, якби вона була членом Північноатлантичного альянсу. "Ми можемо озирнутися на історію і поставити собі питання, а чи повинна Україна вже бути членом НАТО?" - запитала Марін.

Прем'єр підкреслила, що в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, Західні країни повинні були діяти більш жорстко.

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"Нам потрібно вчитися з цього дня. Ми хочемо стати членом НАТО, тому що більше ніколи не хочемо війни у Фінляндії", - сказала вона, додавши, що сподівається, що процес ратифікації для Швеції і Фінляндії пройде якомога швидше.

Вступ Фінляндії до НАТО

Як повідомляв УНІАН, у травні 2022 року Фінляндія та Швеція розпочали процес подання заявки на вступ до НАТО.

Ратифікаційні документи підписав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і 28 країн Альянсу. Необхідні тільки рішення Угорщини та Туреччини.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що схвалить вступ Швеції до НАТО тільки після того, як в Анкару екстрадують 130 представників робочої партії Курдистану, яких Туреччина вважає "терористами".

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