Крім того, армія Фінляндії буде проводити військові навчання спільно із ЗСУ на території Британії.

Фінляндія оголосила про надання Україні 11-го пакету військової допомоги.

Як інформує Генштаб ЗСУ, вартість пакету складає 28,8 мільйонів євро.

"Фінляндія поставить Україні більше військової техніки. Президент Республіки Фінляндія Саулі Ніїністе ухвалив це рішення 20 грудня за поданням уряду", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Техніка буде поставлена в рамках 11-го пакету військової допомоги, який оцінюється в 28,8 мільйона євро. Загальна вартість усіх надісланих в Україну пакетів військової техніки від Фінляндії складає 189,2 мільйона євро.

"Оборонна операція України ще триває, і потреба в оборонній техніці велика. Ми продовжуватимемо нашу підтримку", – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Крім того, армія Фінляндії буде проводити військові навчання спільно із ЗСУ на території Британії.

Позиція Фінляндії щодо війни в Україні - що відомо

Влада цієї скандинавської країни засудила російську агресію та надає Україні гуманітарну і військову допомогу.

Фінляндія підтримала пропозицію Польщі конфіскувати російські активи, які знаходяться на території Європейського Союзу, на користь України.

Також фіни хочуть побудувати паркан на кордоні з Росією, а ще вже закрили кордон для російських туристів.