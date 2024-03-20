Кошти виплачені з "Українського фонду", який створений на чотири роки.

Європейська комісія, як і анонсувала, виплатила Україні перший транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 4,5 млрд євро з "Українського фонду" загальним обсягом 50 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі сказав віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї.

"Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 мільярдів євро з Українського фонду – нашого пакету на 50 млрд для підтримки відновлення, відбудови і модернізації України", – сказав Боррель.

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Також високий представник ЄС сказав, що завтра, 21 березня, Європейська Рада обговорить як прискорити процес вступу України до Євросоюзу.

Оновлено о 13:42

В Україні підтвердили отримання коштів від ЄС. У Міністерстві фінансів повідомили, що до держбюджету України вже надійшов перший транш обсягом 4,5 млрд євро.

"Залучені кошти допоможуть своєчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету", – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання таких реформ, та позитивної оцінки Європейської Комісії.

Допомога ЄС

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для макрофінансової бюджетної підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Загальний бюджет у 50 мільярдів євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах. Ці гроші будуть надавати на реалізацію конкретних пунктів "Українського плану" реформ та проектів з відновлення інфраструктури, який має скласти український Кабмін.

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