Німеччина продовжує допомагає Україні боротися з російськими окупантами. Берлін виділив новий пакет військової допомоги.
У прес-службі німецького уряду повідомили, що в останній пакет допомоги увійшла техніка, боєприпаси та багато іншого.
Повний список того, що увійшло в пакет допомоги:
- вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
- 2 тисячі боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;
- 14 БПЛА-розвідників VECTOR;
- 16 систем охорони кордону;
- три системи виявлення дронів;
- два сідлові поїзди 8x8 HX81;
- два напівпричепи;
- 11 тисяч групових модульних раціонів.
Військова допомога Німеччини - що відомо
14 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет військової допомоги для України загальною вартістю в 2,7 мільярда євро, до якого увійшли танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-T.
23 травня Німеччина передала ЗСУ ще один пакет військової допомоги, до якого увійшли автомобільна техніка, безпілотники та багато іншого.
2 червня видання Bild повідомило, що Німеччина поставить в Україну 66 новітніх бронетранспортерів. Вибрані БТР в шість разів дешевше колісних броньованих машин Rheinmetall.