Як пише Bild, поставки нових машин повинні початися вже в кінці 2023 року.

Німеччина поставить в Україну 66 новітніх бронетранспортерів, повідомляє Bild.

Відзначається, що про факт поставок федеральний уряд Німеччини повідомив ще в середу, але раніше не вказувалося, хто буде постачальником цієї техніки.

Спочатку поширилися чутки, що збройовий концерн Rheinmetall буде поставляти свої БТР "Fuchs". Однак пізніше стало відомо, що контракт на виробництво отримала компанія FFG.

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На запит BILD Міністерство оборони Німеччини заявило, що після оцінки існуючих пропозицій вибір припав на машини від FFG як на більш економне рішення.

БТР від FFG важить десять тонн, може перевозити двох членів екіпажу і до восьми солдатів, і в шість разів дешевший колісних броньованих машин Rheinmetall.

Крім того, зазначається, що українська армія з кінця 2022 року вже використовує до 100 цих БТР. Як пише Bild, поставки нових машин повинні початися вже в кінці 2023 року, проте точна дата не вказується.

Німеччина і зброя для України

Раніше повідомлялося, що Німеччина поки не прийняла ніяких рішень про передачу Україні далекобійних ракет Taurus, незважаючи на запит України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обіцяв, що Україна вже в серпні отримає додаткові боєприпаси для установок Gepard.

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