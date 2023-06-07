Хоча Marder вже досить старенька машина, вона має дуже непогані характеристики досі.

Німецька збройова корпорація Rheinmetall готує нову партію бойових машин піхоти для відправки в Україну. Про це пише видання RND.

"Компанія оголосила у вівторок на своєму виробничому майданчику в Унтерлюсі (Нижня Саксонія), що отримала замовлення від Федерального Міністерства оборони на 20 бойових машин піхоти Marder", – йдеться в повідомленні.

Зброярі стверджують, що ці машини призначені для України. Їх відправлять до кінця липня. Настільки стислі строки говорять про те, що мова йде про відправку машин, які не потребують тривалого капітального ремонту.

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Поставки німецьких БМП в Україну

Marder (дослівно - "Куниця") - це досить стара БМП, створена німецькими інженерами наприкінці 1960-х. Її випускали аж до 1975 року. Всього було випущено більше 2 тисяч штук. БМП Marder за ключовими параметрами захищеності перевершувала всіх своїх сучасників і мала високу рухливість. До того ж машини проходили кілька етапів модернізації

Раніше Німеччина поставила Україні 40 БМП Marder. Половину надав Бундесвер, тобто німецька армія, а другу половину – сам завод Rheinmetall, у якого також є запаси цих стареньких БМП. Ці машини були поставлені ще в березні, що підтвердив глава Міноборони Резніков.

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