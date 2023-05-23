Відзначається, що в пакет допомоги увійшла автомобільна техніка і дрони.

Німеччина передала Збройним силам України ще один пакет військової допомоги. Офіційний Берлін передав автомобільну техніку, безпілотники та багато іншого.

За інформацією уряду Німеччини, Україна отримала:

радіолокаційну систему повітряного огляду TRML-4D;

броньовані мостоукладчики Biber - дві;

безпілотники-розвідники Vector - 46;

антидронні системи - вісім;

прикордонні автомобілі - шість;

ваговози 8х6 - два;

тягачі з напівпричепами - п'ять;

вантажівки Zetros - вісім.

Відзначається, що радар TRML-4D працює за допомогою радіолокаційної технології Active Electronics Scanned Array, який здатний заздалегідь виявляти різні типи повітряних цілей - літаки, вертольоти і крилаті ракети. Всього він може виявити і супроводжувати близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.

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При цьому безпілотник Vector має нерухоме крило і здатний злітати і приземлятися вертикально. Дрону не потрібна пускова катапульта або злітно-посадкова смуга. Він здатний працювати по швидкості вітру до 12 м/с.

Військова допомога від Німеччини - останні новини

14 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий великий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 2,7 мільярда євро. За його словами, в пакет допомоги увійшли бойові танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-T.

При цьому наголошується, що Німеччина з початку повномасштабного вторгнення надала Україні допомогу загальною сумою в 17 мільярдів євро.

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