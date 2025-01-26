Йдеться про зброю, захоплену у бойовиків Хезболи та ХАМАСу протягом останнього року.

Ізраїль, ймовірно, розпочав передачу Україні російської зброї, захопленої ізраїльськими військовими на території сектору Гази та Лівану. Про це пише аналітик відкритих даних, який діє на платформі Х під псевдонімом OSINTdefender.

Він звернув увагу, що за останні дні кілька військово-транспортних літаків C-17 Військово-повітряних сил США почали здійснювати рейси за незвичайним маршрутом: з авіабази Рамштайн (Німеччина) на авіабазу Хацерім (Ізраїль), а потім до Жешува (східна Польща). Аналітик зауважує, що саме Жешув є головним логістичним хабом для всієї військової допомоги, яку Україна отримує від США і НАТО.

Наразі немає жодних офіційних підтверджень тому, що ці літаки справді перевозили російську зброю, захоплену армією Ізраїлю. Але раніше повідомлялося, що як трофеї в Лівані та в Газі були захоплені запаси стрілецької зброї, протитанкові ракети, боєприпасі та навіть танки.

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Ізраїль може передати Україні трофейну зброю

Як писав УНІАН, днями українське посольство в Ізраїлі повідомило, що ізраїльський уряд запропонував передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані "чи будь-де у ворогів Ізраїлю".

Варто додати, що раніше іноземні партнери вже передавали Україні зброю, конфісковану у ворогів Заходу. Наприклад, у квітні минулого року США передали Україні велику партію іранської зброї, яка призначалася бойовикам-хуситам в Ємені, але була перехоплена в морі американськими військовими.

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