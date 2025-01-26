Ізраїль, ймовірно, розпочав передачу Україні російської зброї, захопленої ізраїльськими військовими на території сектору Гази та Лівану. Про це пише аналітик відкритих даних, який діє на платформі Х під псевдонімом OSINTdefender.
Він звернув увагу, що за останні дні кілька військово-транспортних літаків C-17 Військово-повітряних сил США почали здійснювати рейси за незвичайним маршрутом: з авіабази Рамштайн (Німеччина) на авіабазу Хацерім (Ізраїль), а потім до Жешува (східна Польща). Аналітик зауважує, що саме Жешув є головним логістичним хабом для всієї військової допомоги, яку Україна отримує від США і НАТО.
Наразі немає жодних офіційних підтверджень тому, що ці літаки справді перевозили російську зброю, захоплену армією Ізраїлю. Але раніше повідомлялося, що як трофеї в Лівані та в Газі були захоплені запаси стрілецької зброї, протитанкові ракети, боєприпасі та навіть танки.
Ізраїль може передати Україні трофейну зброю
Як писав УНІАН, днями українське посольство в Ізраїлі повідомило, що ізраїльський уряд запропонував передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані "чи будь-де у ворогів Ізраїлю".
Варто додати, що раніше іноземні партнери вже передавали Україні зброю, конфісковану у ворогів Заходу. Наприклад, у квітні минулого року США передали Україні велику партію іранської зброї, яка призначалася бойовикам-хуситам в Ємені, але була перехоплена в морі американськими військовими.