Тунелі розташовано на глибині 8 метрів. Вони мають сталеві перегородки та двері, а входи - у житлових будинках.

У лігвах терористів ліванської "Хезболли" на півдні країни знайшли російську зброю.

Як повідомив заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, групу журналістів пустили до шиїтського села на півдні Лівану, за кілька кілометрів від кордону Ізраїлю. Шлях туди зайняв лише 25 хвилин, а місцевих у селі майже не залишилося.

Наразі село перебуває під контролем ЦАХАЛ, на мінареті майорить прапор Ізраїлю. Ронцхаймер заявив, що у цьому селі знайшли мережу тунелів "Хезболли". Там терористи зберігали зброю та ракети. Тунелі розташовано на глибині 8 метрів. Вони мають сталеві перегородки та двері, а входи - у житлових будинках.

Відео дня

Контр-адмірал, голова прес-служби ЦАХАЛ Даніель Хагарі провів журналістів у захоплені тунелі. У цьому селі бойовики планували атаку на Ізраїль, яка б перевершила 7 жовтня 2023 року. Там бойовики обладнали собі кухню з побутовою технікою, запасом провізії та кавоваркою.

На стіні спальні терористів висів портрет вбитого ватажка Хасана Насралли, поруч лежала зброя і легкі транспортні засоби. Хагарі зазначив, що ці бункери обладнані набагато краще, ніж аналогічні споруди ХАМАС у Газі:

"Всього кілька днів тому я бачив в іншому селі ракети, доставлені туди з Ірану через Сирію. Іранська та російська зброя".

Війна на Близькому Сході - останні новини

Іран перебуває у відчаї через загострення на Близькому Сході. Про це заявив колишній командувач американськими силами на Близькому Сході Френк Маккензі.

Він зазначив, що Тегеран опинився загнаним у кут після нещодавнього не надто успішного ракетного удару по Ізраїлю.

Як сказав військовий, головний союзник Тегерана у регіоні, Хезболла, була "обезголовлена", а власні наступальні можливості Ірану "серйозно обмежені".

Як відомо, 8 жовтня Ізраїль заявив про ліквідацію командувача штабом "Хезболли" Сухайла Хусейна Хусейні. Він відіграв вирішальну роль у передачах зброї з Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: