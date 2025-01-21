Посол Корнійчук і заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Хаскель говорили і про виклики щодо співпраці Ірану та Росії.

Ізраїль готовий передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі у Facebook

Зазначається, що сьогодні, 21 січня, відбулася зустріч посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Держави Ізраїль Шаррен Хаскель.

"Під час зустрічі Посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання", – сказано в повідомленні.

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Зазначається, що також ішлося про актуальні спільні виклики для обох країн. Зокрема – про військову співпрацю Ірану та Росії, яка становить загрозу національній безпеці як України, так і Ізраїлю. Український посол наголосив, що успішна протидія цій загрозі відповідає інтересам обох країн.

Також було обговорено питання активізації двосторонніх контактів на високому та найвищому рівні, а також двосторонньої співпраці у економічній, консульській та гуманітарній сферах.

Ізраїль і Україна

Від початку повномасштабної війни РФ проти України Ізраїль офіційно надавав Україні лише гуманітарну допомогу. Щоправда, восени 2024 року повідомлялося, що Ізраїль передав Україні все необхідне для впровадження системи раннього оповіщення про небезпеку.

У грудні 2024 року посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав, що Ізраїль та Україна стали краще розуміти один одного за останні роки. Він наголошував, що війни в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані, проте Ізраїль воює з терором, а Україна протистоїть ядерній державі.

Посол також висловив вдячність Україні за моральну підтримку Ізраїлю та однозначне засудження терору проти його країни. За його словами, і Україна, і Ізраїль зайняті кожен своєю війною, не маючи достатньо ресурсів для того, аби надати один одному більше підтримки та допомогти вистояти.

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