Зброю конфіскували США, коли Іран намагався відправити її до Ємену.

Уряд США передав Збройним силам України велику партію зброї іранського виробництва, яка призначалася для Ємену, але була перехоплена по дорозі. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

Зазначаються, що 4 квітня Україна зокрема отримала понад 5 тисяч автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок та гранатометів РПГ-7. Разом з ними було передано понад 500 тисяч набоїв калібру 7,62 мм.

"Цих матеріальних засобів достатньо, щоб оснастити одну українську бригаду легкою стрілецькою зброєю. Ця зброя допоможе Україні захиститися від вторгнення Росії", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ця зброя була конфіскована американськими військовими у період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року з чотирьох різних суден, які в порушення резолюції ООН намагалися поставити свій вантаж єменьским хуситам. Незаконну доставку намагалася здійснити іранська мілітарна організація "Корпус вартових ісламської революції", яка розглядається урядами США, Ізраїлю та низки інших держав, як терористична організація.

Ситуація довкола Ємена: останні новини

Як писав УНІАН, у січні-лютому цього року підтримувані Іраном єменські хусити (релігійно-політичний рух, названий на честь свого загиблого лідера Хусейна аль-Хусі), які контролюють більшу частину країни, влаштували серію ракетно-дронових ударів по цивільних суднах в Червоному морі, фактично заблокувавши одну з головних транспортних артерій світу.

Крім того, на початку березня у Червоному морі було пошкоджено підводні кабелі зв’язку, через які проходить значна частина інтернет-трафіку між Європою та Азією. Вважається, що це теж справа рук хуситів.

В лютому США та їхні союзники провели серію повітряних ударів по військових об’єктах хуситів, після чого активність терористів в регіоні дещо знизилася.

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