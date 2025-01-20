Країна також усунула бюрократичні барʼєри, тож тепер військова допомога буде надходити в Україну швидше.

Литва передала нову партію військової допомоги Україні. Туди увійшли, зокрема, тисячі безпілотників.

Про це інформує Міністерство оборони Литви у соцмережі Х. Зазначається, що Вантажівки з обладнанням вже прибули в Україну.

"Продовжуючи посилювати обороноздатність України, ми доставили тисячі безпілотників від литовських виробників, а також тепловізори та п'ятитонні телескопічні навантажувачі", – йдеться у повідомленні.

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Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне наголосила, що країна також усунула бюрократичні барʼєри. Тепер військова допомога буде надходити в Україну швидше:

"Ми не можемо сповільнювати темпи підтримки України, оскільки забезпечення безпеки України означає забезпечення нашої власної безпеки. Ми маємо стільки ж часу, скільки й Україна".

Військова допомога Україні: інші новини

15 січня Німеччина оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні. До нього увійдуть бойові машини піхоти RCT-30 Boxer, САУ RCH 155, Marder, безпілотники та інше обладнання.

9 січня США оголосили останній за часів роботи адміністрації Байдена пакет зброї для України. Тоді повідомлялося, що сума допомоги становитиме 500 мільйонів доларів. Серед виділеної підтримки – додаткові ракети для українських засобів протиповітряної оборони (ППО), ракети класу "повітря-повітря", а також обладнання для винищувачів F-16 і артилерійські снаряди.

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