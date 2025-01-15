Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Зокрема, до пакета військової допомоги увійдуть новітні колісні БМП RCT-30 Boxer.

У Німеччині оголосили новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть самохідні гаубиці RCH 155, колісні БМП RCT-30 Boxer, сотні ударних безпілотників і БМП Marder, повідомили в Міністерстві оборони ФРН.

Зазначається, що до нового пакету військової допомоги, зокрема, увійде таке озброєння:

9 колісних бойових машин піхоти RCT-30 Boxer;

18 самохідних артилерійських установок RCH 155;

5 бойових машин піхоти Marder;

600 ударних безпілотників HF-1;

50 розвідувальних безпілотників VECTOR;

46 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

43 розвідувальних дронів SONGBIRD;

11 тисяч 120-мм мінометних мін;

турнікети, польові окуляри та вовняні ковдри.

У Міноборони Німеччини нагадали, що Берлін від початку повномасштабного вторгнення РФ передав Україні військову допомогу зі складів Бундесверу сумарною вартістю близько 5,2 мільярда євро. Крім цього, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку у ФРН.

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Допомога Україні від Німеччини - важливі новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина передасть Україні ракети до IRIS-T на 60 мільйонів євро із запасів Бундесверу. Поставка є результатом переговорів між президентом України і міністром оборони ФРН.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що нові колісні гаубиці RCH 155 будуть приїжджати в нашу країну так швидко, як тільки можливо. Він підкреслив, що це "дуже особлива система".

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