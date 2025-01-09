Ллойд Остін у Німеччині оголосив про новий пакет допомоги для України, який стане останнім за президента Байдена.

Сполучені Штати Америки оголосили про новий і останній пакет допомоги за адміністрації президента США Джо Байдена. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Німеччині, що сума допомоги становитиме 500 мільйонів доларів.

Крім того, Остін востаннє очолює контактну групу з питань оборони України ("Рамштайн"), після чого залишить свою посаду.

На сайті Пентагону йдеться про те, що до пакета допомоги ввійдуть додаткові ракети для українських засобів протиповітряної оборони (ППО), ракети класу "повітря-повітря", а також обладнання для винищувачів F-16 і артилерійські снаряди.

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"Тут, у Рамштайні, я знову сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи і безпеки, а також побудувати більш справедливий і гідний світ. І наша спільна робота має тривати", - зазначив Остін.

Що відомо про військову допомогу Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що США останні місяці більш активно виділяє пакети допомоги Україні. Зокрема, в один із них - на суму 988 мільйонів доларів - входили боєприпаси для HIMARS, безпілотні літальні апарати, обладнання, компоненти тощо.

В іншому, на суму щонайменше 275 мільйонів доларів, містилися засоби ППО, HIMARS, Javelin, а також 155-мм, 105-мм артилерійські снаряди. "Обидві сторони намагаються отримати будь-яку перевагу, яку вони зможуть використати, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни", - пояснює АР.

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