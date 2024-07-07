Також Київ отримає від партнерів 2 млн євро на розслідування військових злочинів Російської Федерації.

Нідерланди разом із партнерами нададуть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомили міністри оборони та закордонних справ цієї країни Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп у Києві на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, інформує Радіо Свобода.

"Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України", – розповів Кулеба.

Він також додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї у українських виробників.

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У свою чергу глава МЗС Нідерландів Вельдкамп розповів, що його країна виділить 2 мільйони євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл.

"Також ми плануємо передати Україні криміналістичну лабораторію. Щоб ближче до лінії фронту у вас були судово-експертні можливості, для забезпечення справедливості для родин усіх українців, чиї тіла повертають із фронту", – зазначив дипломат.

Він додав також, що Нідерланди допомагатимуть у поверненні українських дітей.

Надання Україні ЗРК Patriot західними партнерами - останні новини

Днями стало відомо, що Німеччина вже доставила третій Patriot в Україну. Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер зазначив, що ЗРК посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.

Раніше повідомлялося, що Румунія дарує Україні систему Patriot. При цьому країна хоче отримати аналогічну систему для захисту власного неба.

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