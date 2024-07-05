Український екіпаж в останні місяці пройшов успішну підготовку з експлуатації ЗРК Patriot.

Україна вже отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер у мережі X.

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет", - повідомив німецький дипломат.

Посол додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

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Patriot длдя України - подробиці

Як відомо, у квітні 2024 року Німеччина пообіцяла передати Україні ще одну систему систему Patriot у зв'язку зі збільшенням кількості повітряних атак з боку Росії

Раніше Німеччина надала дві вогневі установки системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, включаючи запасні частини й додаткові пускові установки.

Як повідомляло видання Politico, Німеччина пообіцяла посилити протиповітряну оборону України, відправивши кілька своїх власних систем Patriot, а також закликала на допомогу інших союзників, але майже ніхто більше не підтримав ініціативу Берліна. Зокрема, країни-партнери не бажають відправляти вкрай необхідні Україні батареї.

Однією з причин небажання відправляти Patriot є їхня дорожнеча - близько 1 мільярда доларів за одиницю - і кожна ракета-перехоплювач, яку вони запускають, також коштує мільйони.

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