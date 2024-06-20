Країна запевнила, що підтримує українців у цій війні.

Румунія передасть Україні американський зенітний ракетний комплекс Patriot, однак хоче отримати аналогічну систему для захисту власного неба.

Як повідомляє телеканал Digi24.ro, таке рішення ухвалила Верховна ради оборони. "З огляду на значне погіршення безпекової ситуації в Україні в результаті постійних і масованих нападів Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, в тісній координації з членами Альянсу, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", - йдеться в повідомленні.

На сайті президента країни зазначається, що відправка системи ППО здійснюється за умови, що Румунія отримає від НАТО аналогічну або еквівалентну систему.

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"Позиція Румунії є і залишатиметься однозначною у багатовимірній підтримці України разом з міжнародним співтовариством у її законному праві на самооборону перед обличчям незаконної та неспровокованої російської агресії", - йдеться у заяві.

ППО для України: останні новини

Нагадаємо, що про можливість передачі системи протиповітряної оборони на початку червня говорив румунський прем'єр Марчел Чолаку. Тоді він повідомляв, що питання ще обговорюють.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати Америки хочуть поставити на паузу замовлення на такі системи та ракети для них, поки Україні не нададуть всі необхідні комплекси для захисту неба.

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