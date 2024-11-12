Україна продовжує нарощувати власне виробництво зброї.

Україна виділить понад 55 млрд гривень на виробництво озброєння та військової техніки на 2025 рік. Це більше, ніж було виділено на цей рік (близько 51 млрд). Відповідну заяву на своїй Telegram-сторінці зробив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

54,55 млрд з цієї суми призначені для розвитку виробництва, розробки та впровадження нових технологій, а також нарощення виробничих потужностей.

Ще 500 млн підуть на програму доступних кредитів для підприємств ОПК. Нагадаємо, програму створили у 2024 році. Завдяки їй виробники можуть брати кредити під 5% річних - решта відсотків покриватиметься державним бюджетом.

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"‎Дякую Уряду за підтримку виробників ОПК. Попереду - голосування у Верховній раді"‎, - додав міністр стратегічних галузей промисловості.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в 2024-му нашій країні вдалось суттєво наростити виробництво зброї.

За перші вісім місяців вдалося наростили виробництво в два рази (у порівнянні з 2023 роком). При цьому у 2023-му виробництво зброї збільшилось в три рази.

Прем’єр додав, що в 2024-му було законтрактовано більше одного мільйона безпілотників. Серед найбільших досягнень - нарощення виробництва боєприпасів.

При цьому українська оборонка продовжує стикатись із систематичними проблемами. Серед них - технологічне відставання від західних країн. Тому, на думку експертів, одним із завдань на даний момент є отримання сучасних західних компонентів.

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