Данія є однією з лідерів у Європі за допомогою Україні в оборонній сфері.

Данія надасть Україні 4,2 мільярда датських крон (близько $629 млн) на закуплю зброї та військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони цієї країни.

Зазначається, що ідея полягає в тому, щоб постачати українську зброю та техніку на фронт за рахунок Данії, а також заморожених російських активів у ЄС. Відповідний протокол підписали у Києві міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен разом з міністром оборони України Рустемом Умеровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма способами. Ось чому я дуже радий, що Данія зараз погодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо найкращим чином використати 4,2 мільярда датських крон", - сказав Поульсен.

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Він також підкреслив, що Данія є однією з лідерів у Європі за допомогою Україні в оборонній сфері:

"Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка користується попитом".

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