Зеленський також розповів про результати зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення у Telegram прокоментував рішення Сполучених штатів щодо надання нового оборонного пакета обсягом в 400 млн доларів.

"Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде. Кожна зустріч із партнерами – це розмова, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс", – сказав Зеленський.

Він також додав, що під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорив реалізацію українського плану перемоги.

"Про конкретні кроки, які можуть реалізувати пункти Плану. Ми потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії. Очевидно, що Путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для всього світу це очевидний сигнал, хто хоче тільки війни", – додав Зеленський.

Допомога Україні: важливі новини

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін анонсував новий пакет допомоги Україні. Згодом у Пентагоні розкрили вміст пакета, до якого, зокрема, увійдуть боєприпаси для HIMARS, додаткові артснаряди, бронетехніка та протитанкові засоби.

Незадовго до цього, 19 жовтня, Німеччина та Україна підписали угоду щодо негайного посилення протиповітряної оборони. Зазначається, що країни робитимуть спільні внески, які мають допомогти протиповітряній обороні України.

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