Росія незаконно утримує ще тисячі українців і продовжує примусове переселення дітей, - Зеленський

Майже всі, кого вдалося повернути, потребували довгого лікування та реабілітації.

Україна вдалося повернути з російського полону 3 тис. 767 осіб наших громадян, однак Москва незаконно утримує ще тисячі українців. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Тортури, приниження та голод – те, через що наші українські люди проходять у російських тюрмах і таборах. Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок", - зазначив глава держави.

За його словами, майже всі, кого вдалося повернути. потребували довгого лікування та реабілітації.

"Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей. Разом з усіма у світі, хто поважає людське життя, мусимо зробити все, щоб звільнити кожного й кожну. Розраховуємо на допомогу Ватикану та всіх наших партнерів", - підкреслив Зеленський.

Українці в полоні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Politico, посилаючись на дані Міністерства оборони України, писало, що щонайменше 177 українських полонених загинули в російському полоні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

При цьому, за словами представниці Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Міноборони Вікторії Цимбалюк, через відсутність міжнародного нагляду реальна кількість загиблих, найімовірніше, набагато більша, оскільки не всі тіла повертаються, а багато навіть не підтверджуються Росією як полонені.

Як ідеться в доповіді, опублікованій раніше Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, катування полонених військовослужбовців були "широко розповсюджені та систематичні" і відбувалися з благословення керівництва Росії.

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