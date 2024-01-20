У ЄС планують виготовити до 1,4 мільйона снарядів.

Європейський Союз до кінця цього року планує виготовити до 1,4 мільйона снарядів для надання військової допомоги Україні та поповнення власних запасів.

Як повідомляє RTBF, про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку і промисловості Тьєррі Бретон. За його словами, пріоритетом є забезпечення того, щоб більшість артилерійських снарядів, вироблених європейськими компаніями, були призначені для України.

Бретон запевнив пресу, що ЄС досягне своєї мети - мати виробничі потужності в один мільйон снарядів на рік - до березня або квітня.

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"Ми продовжимо вдосконалювати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 мільйона до кінця цього року, і продовжимо значно збільшувати їх наступного року", - додав він. При цьому єврокомісар відмовився розкрити поточні цифри виробництва, вказавши, що це секретні дані.

"З такою потужністю виробництва одного мільйона снарядів ми повинні переконатися, що більшість з них в пріоритетному порядку потрапляє в Україну. Тому що саме там є нагальна потреба", - додав він.

Він також додав, що Європа повинна і буде продовжувати підтримувати Україну всіма своїми ресурсами.

Зброя для України

На початку минулого року країни ЄС домовилися, що до березня 2024 року спільними зусиллями передадуть Україні один мільйон артилерійських боєприпасів. Однак станом на листопад було поставлено лише близько 30% від запланованого. Зокрема, вже вдалося доставити до України понад 300 тисяч снарядів.

На початку січня у ЄС запевнили, що до весни все-таки вдасться виготовити один мільйон артилерійських снарядів для України. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче бачити контракти з доставки снарядів. За його словами, це має дати надію, що снаряди, зрештою, посилять українську армію і потраплять на поле бою.

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