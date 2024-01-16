Результати перевірки мають бути представлені до саміту лідерів ЄС 1 лютого.

Євросоюз проведе аудит того, скільки зброї країни-члени надали Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії, на фоні заяв про те, що деякі столиці не надіслали стільки, скільки могли б.

Як повідомили Financial Times три європейські дипломати, Європейська служба зовнішніх справ проводить аудит озброєнь, поставлених країнами-членами з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. ЄСЗВ має на меті представити результати аудиту в столицях до саміту лідерів ЄС 1 лютого.

За словами одного з дипломатів, аудит базуватиметься на матеріалах, наданих державами-членами у відповідь на запити ЄСЗД, при цьому служба вже зустріла опір з боку деяких країн, що не бажають надавати повні дані.

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Зазначається, що рішення про проведення аудиту було прийнято після того, як минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав підрахувати і порівняти військові поставки країн до Києва.

FT зазначає, що коментарі Шольца перегукуються з приватними висловлюваннями посадовців з інших країн ЄС щодо масштабів військових поставок, обіцяних іншими країнами-членами ЄС.

"Хоча зауваження Шольца були сприйняті як докір іншим великим країнам ЄС, таким як Франція та Італія, чиї військові зобов'язання набагато менші, його публічний заклик до більшої прозорості був підтриманий у приватному порядку високопосадовцями в Брюсселі, які вважають, що деякі держави могли б надати більше зброї Києву в критичний момент конфлікту", - йдеться у статті.

Шольц розкритикував розміри допомоги від ЄС Україні

На початку цього року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заплановані більшістю партнерів ЄС поставки зброї Україні "у будь-якому випадку занадто малі" та закликав інші країни збільшити їх.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шольц висловив своє невдоволення і особисто президенту Франції. Нібито в Берліні вважають, що Париж робить недостатньо для допомоги Україні.

У свою чергу європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон дорікнув Німеччині в тому, що вона зосередилась на відправці Києву двосторонньої допомоги і робить недостатньо для підтримки спільних зусиль Євросоюзу з надання військової допомоги Україні.

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