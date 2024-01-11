Контракти мають дати надію, що снаряди, зрештою, посилять українську армію і потраплять на поле бою.

Президент Володимир Зеленський повідомляє, що Україна хоче бачити контракти з постачання обіцяного країнами Європейського Союзу 1 мільйона артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з медіа разом з премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Таллінні. Глава держави нагадав, що пропозиція Естонії до інших лідерів країн-членів Європейського Союзу полягала у тому, аби передати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня цього року.

"Ми не отримали повний пакет. На жаль. І сьогодні це ініціатива Естонії - можна вже політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням. Тобто, серйозні лідери, якщо їх слово чогось варте, а я впевнений у цьому - то треба виконувати рішення, які вони самі й приймали. Дуже хотілося, щоб ми отримали і бачили контракти", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Глава держави відзначив, що терміни постачання іноді підводять українських військових.

"Але, якщо у нас будуть перед очима контракти - це вже дає надію, що нехай із відтермінуванням, із затримкою, але, тим не менш, це потрапить на поле бою і посилить нашу армію", - відзначив Зеленський.

Він переконаний, що естонську ініціативу з передачі Україні 1 млн снарядів можна довести до логічного виконання.

Постачання снарядів Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку минулого року країни ЄС домовилися, що до березня 2024 року спільними зусиллями передадуть Україні один мільйон артилерійських боєприпасів.

14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Євросоюз не зможе передати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня, як це раніше планувалось.

Станом на листопад було поставлено лише близько 30% від запланованого. Зокрема, вже вдалося доставити до України понад 300 тисяч снарядів.

У листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що країни-члени Європейського Союзу переоцінили технічні можливості з виготовлення снарядів. 1 мільйон боєприпасів для України буде доставлено, але постає питання в графіку доставки.

Вас також можуть зацікавити новини: