"Пташка" здатна вести глибоку розвідку.

Різні безпілотні літальні комплекси допомагаю нашим військовим знищувати російських окупантів на фронті. Серед військових дронів чимало українських розробок таких, як "Лелека".

Журналістка ТСН Маргарита Потапова побувала на фронті і поспілкувалася з операторами БПЛА "Лелека" на Бахмутському напрямку.

Зазначається, що дрон може вести глибоку розвідку навіть під дією ворожих РЕБ. Завдяки БПЛА українські військові знищили кілька російських гармат, з яких били по силах оборони України на передньому краю.

Важить такий безпілотник 6 кілограм, а розмах крил майже в два метри. Дрон дуже маневрений і ефективний не тільки вдень, але і вночі.

"Це - літак, а не коптер. Він не стоїть в повітрі, а постійно рухається. Тут є режим запису, є режим передачі реального відео. Якість дуже хороша", - розповів командир екіпажу аеророзвідки "Стів".

Оператори дрона завжди повинні враховувати погодні умови, а також напрямок і швидкість вітру, адже це впливає на можливість керувати "Лелекою". Відзначається, що втрата "пташки" в небі не заважає військовим проводити розвідку і коригувати артилерію.

Дрони на війні проти окупантів - останні розробки України

Українські винахідники і інжинери розробляють не тільки повітряні і морські дрони, а й наземні. Наприклад, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив 30 Вересня, що бойовий робот "Лють" пройшов польові випробування.

Крім того, Україна запустила серійне виробництво наземного дрона Ratel S, який раніше успішно пройшов польові випробування.

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