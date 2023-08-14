Під час сьогоднішнього візиту на Донеччину президент України обговорив з військовими їхні пріорітетні потреби.

Президент України Володимир Зеленський назвав одним з найвагоміших завдань необхідність збільшення виробництва українських безпілотників.

Як зазначив український лідер у своєму відеозверненні, сьогодні, 14 серпня, від самого ранку він перебував у Донецькій області, у розташуваннях бойових бригад.

"Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ "Соледар", поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів - тими, хто в боях, - про їхні фронтові потреби", - повідомив Зеленський.

Крім того, він зауважив, що мав честь "нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України".

"Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді. Але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови", - зауважив глава держави.

Він зазначив, що йшлося про наступальні дії України, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими ці можливості є зараз та якими вони мають бути.

"Зброя та дефіцитні снаряди. Ремонт техніки. Гостре питання - транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники - те, що застосовує ворог: "Ланцети", "Орлани". І те, що потрібно нашим воїнам: від "Мавіків" до кожної іншої системи безпілотників", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив: "Очевидно, що українське виробництво безпілотників - "Лелек", "Фурій" тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати, і це одне з найбільш вагомих завдань".

"Дуже важливо, щоб усі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники - це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме нашим воїнам треба, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо", - підкреслив президент.

Зеленський приїхав з візитом до ЗСУ у Донецьку область

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар". Він побував на командних пунктах восьми бригад.

Крім того, президент відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців із Бахмутського напрямку.

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