Також серед ураженого — 91 опорний пункт, 30 гармат, 26 вантажівок, 13 САУ, два засоби ППО, 46 окупантів.

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень - з 2 до 9 жовтня, уразили 27 танків та 39 бойових броньованих машин російських окупантів.

"Минулого тижня воїни сконцентрувалися на демілітаризації танків і броньованих машин — уразили 66 одиниць. Кожне ураження важкої техніки конвертується в мільйонні втрати для бюджету окупантів", - повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Також, за його словами, серед ураженого — 91 опорний пункт, 30 гармат, 26 вантажівок, 13 САУ, два засоби ППО, 46 окупантів.

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Армія дронів - що відомо

Проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року. Він передбачає постійну закупівлю безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

Цьогоріч "Армія дронів" отримала 40 мільярдів гривень з держбюджету, а наступного року на цей проект передбачено 48 мільярдів гривень.

За даними українських посадовців, за перші шість місяців поточного року було підготовлено 10 тисяч операторів дронів. Однак, вже зараз проект вийшов на новий темп - кожні 10 тисяч операторів будуть готувати за три місяці.

З 18 до 25 вересня "Армією дронів" уражено 27 ворожих танків, 64 гармати та 68 російських загарбників.

З 25 вересня до 2 жовтня українські захисники уразили 220 одиниць техніки російських окупантів.

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