Це рішення забезпечить потреби України та дозволить наростити випуск дронів.

Кабінет міністрів спростив імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин безпілотників.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Уряд максимально спростив ввезення безпілотників, розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю. Ми зняли бюрократичні перепони для закупівлі українських дронів. Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БпЛА", - сказав він.

За його словами, це рішення забезпечить потреби України та дозволить наростити випуск безпілотників.

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"Цього року виробництво виросло в сотню разів і зросте ще більше", - додав він.

Також прем’єр нагадав, що в проєкті державного бюджету на 2024 рік передбачено майже 1,7 трильйони гривень на фінансування сектору безпеки та оборони. З цієї суми близько 56 мільярдів – на оборонні виробництва та ще понад 48 мільярдів – на поповнення і розширення "Армії дронів".

Армія дронів

У червні 2023 року стало відомо, що Мінцифри починає підготовку 10 тисяч операторів "Армії дронів". На першому етапі навчили 10 тисяч операторів дронів. Пілоти проходили як теоретичну, так і практичну підготовку. Більшість із них уже успішно виконують бойові завдання на фронті.

26 липня 2023 року стало відомо про те, що Уряд інвестує значну суму у виробництво українських безпілотників. Кабмін спростив умови роботи для українських виробників БПЛА. Цього року проєкт "Армія дронів" почали фінансувати за рахунок державного бюджету – на нього вже виділено 40 млрд грн. У проекті держбюджету на 2024 рік уряд запланував 48 млрд грн на цей проект.

16 вересня 2023 року стало відомо про те, що Україна збільшить виробництво дронів у 140 разів. За словами віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, дрони збиратимуть вітчизняні компанії, але компоненти до них будуть імпортні.

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