Аналітики відзначили, що проблеми також виникли у окупантів і з машинами піхоти.

Російські окупанти після битви за Авдіївку почали частіше використовувати танки Т-62, Т-55/54 навіть без модернізації. Аналітики відзначили, що це може бути пов'язано з колосальними втратами на фронті і низькими темпами виробництва.

Експерти Defence Express зазначили, що такі ж проблеми у росіян виникли з БМП, про що свідчить використання МТ-ЛБ в ролі бойових машин піхоти.

Аналітики ресурсу "Военный прорицатель" з'ясували, що станом на серпень 219 Т-55 перебували на зберіганні, а близько сотні зняли з баз і відправили на фронт. З запасами Т-62 становище росіян трохи краще. Їх станом на серпень було знято зі зберігання близько 600 одиниць і близько 800 були ще на консервації. Вони проходять модернізацію на 103 бтрз, де на них встановлюють додатковий захист і нові прилади.

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Водночас, за оцінками виробнича спроможність 103 БТРЗ обмежена приблизно 20 танками на місяць, чим можна пояснити появу на фронті модернізованих, а на швидку руку Т-62. Станом на середину лютого, за даними Oryx, підтверджено знищення більше сотні одиниць Т-62 різних модифікацій.

За даними одного з OSINT-дослідників можливості відновлення сучасних Т-80У вичерпалися, на складах залишається кілька десятків танків, які, ймовірно, не придатні до відновлення. 4 танкова дивізія, у якої були на озброєнні ці танки, зазнала великих втрат Т-80У ще на початку вторгнення в Україну.

Що стосується дизельних Т-80УД, то їх на складах залишається 170 одиниць, але вони придатні до використання тільки в якості донорів запчастин, оскільки двигуни 6ТД виготовлялися в Харкові і у РФ немає запасу для відновлення цієї модифікації Т-80. Тому підрозділи 1 танкової армії поступово перейшли на Т-80БВ, але і з ними проблеми, тому що підрозділи морської піхоти з початку 2024 року отримують Т-55.

Втрати Росії в Україні - останні новини

У спробах захопити Авдіївку, окупанти втратили майже цілу механізовану дивізію танків-214 одиниць. Ця кількість становить десяту частину танків, які в даний час воюють в Україні.

При цьому в доповіді Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначено, що у ході війни проти України РФ втратила понад 3000 танків, але у неї є достатньо неякісної бронетехніки на складах для заміни, тому вона, ймовірно, зможе витримати ще три роки важких втрат.

Станом на 26 лютого 2024 року, за даними Генштабу України, українська армія знищила 6555 російських танків.

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