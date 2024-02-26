Було знищено десятки танків, ББМ, артсистем та іншої техніки.

Збройні сили України минулої доби, 25 лютого, ліквідували ще 880 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії у війні досягли вже 410 700 осіб.

Крім того, українські війська уразили багато ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 6555 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37);

артилерійських систем – 9993 (+12);

РСЗВ – 1000 (+1);

засоби ППО ‒ 686 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26);

крилаті ракети ‒ 1910 (+3);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26);

спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).

Також було знищено 340 російських літаків, 325 гелікоптерів, один підводний човен, 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, окупанти продовжують атакувати майже на всіх напрямках.

Українська авіація та артилерія протягом доби завдали кілька влучних ударів по противнику. Зокрема, авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що результат війни в Україні може вирішитися найближчими місяцями, Захід повинен посилити свою допомогу Києву.

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