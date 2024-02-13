У документі наголошується, що Україна також зазнала значних втрат з початку вторгнення.

У ході війни проти України РФ втратила більше 3000 танків, але у неї є достатньо неякісної бронетехніки на складах для заміни, тому вона, ймовірно, зможе витримати ще три роки важких втрат.

Про це йдеться в доповіді лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, пише Reuters. "Москва змогла поміняти якість на кількість, виводячи тисячі старих танків зі складів зі швидкістю, яка іноді досягала 90 танків на місяць", - йдеться в доповіді.

При цьому, в документі наголошується, що Україна також зазнала значних втрат з початку вторгнення, але військова допомога Заходу дозволила підтримувати запаси, одночасно підвищуючи їх якість.

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Аналітики стверджують, що наявні у РФ запаси означають, що вона "потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати запаси танків, навіть якщо вони будуть нижчого технічного рівня, незалежно від її здатності виробляти нову техніку".

У доповіді наголошується, що у росіян є 1 750 основних бойових танків, від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 і Т-90. Ще 4 тис. знаходяться на зберіганні.

Втрати РФ в Україні

У спробах захопити Авдіївку, окупанти втратили майже цілу механізовану дивізію танків - 214 одиниць. Ця кількість становить десяту частину танків, які в даний час воюють в Україні.

Величезні втрати РФ описуються в стаття видання Forbes. "З моменту наступу на Авдіївку на початку жовтня російські 2-А і 41-А загальновійськові армії втратили 214 танків. В основному Т-72 і т-80, але також кілька висококласних Т-90. Тим часом українські бригади в Авдіївці і навколо неї втратили тільки 18 танків", - пише Forbs.

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