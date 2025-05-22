Можливо, мова йде про ракету класу "повітря-повітря" типу Р-37М.

Росіяни вирішили встановлювати на свої бойові літаки ракети класу "повітря-повітря", оснащені ядерними боєголовками.

Про це повідомляється у новому документі Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), присвяченому світовим загрозам.

"Росія розширює свої ядерні сили, додаючи нові можливості, включаючи ядерні ракети класу "повітря-повітря" і нові ядерні системи", – говорять американські фахівці.

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Хоча ракети класу "повітря-повітря" з ядерними боєголовками були частиною арсеналу Радянського Союзу під час Холодної війни, їхній нинішній статус у складі Повітряно-космічних сил РФ довгий час залишався невідомим.

У доповіді коротко описується використання Росією ядерної риторики у зв'язку з війною в Україні, а також зазначається, що Москва "навряд чи застосує ядерну зброю в конфлікті, якщо тільки російське керівництво не вирішить, що існує екзистенціальна загроза безпеці режиму".

Згадується також про ймовірне розширення російських програм хімічної та біологічної зброї.

Фахівці порталу The War Zone припускають, що у випадку з "ядерною ракетою" мова може йти про Р-37М, точніше – її спеціальний варіант.

Р-37 позиціонується як ракета класу "повітря-повітря" великої дальності (300 км, якщо вірити заявам росіян). В експортному варіанті її дальність може бути обмеженою 200 км.

Ракета може застосовуватися з винищувачів-перехоплювачів МіГ-31БМ, а також багатоцільових винищувачів Су-35С і Су-30СМ2. В деяких джерелах згадується про інтеграцію ракети до складу озброєння винищувача Су-57, який росіяни відносять до п’ятого покоління.

Відомо, що ракета використовує активне радіолокаційне самонаведення на кінцевій ділянці траєкторії, що робить її особливо небезпечною.

Відомо, що росіяни активно застосовують Р-37М під час війни проти України, що суттєво обмежує дії української авіації.

Російська бойова авіація – останні новини

Раніше в мережу злили фото російських Су-57 – імовірно, нової побудови. Як повідомлялось, фотографії зробили на початку квітня цього року та виклали у мережу 10 квітня.

Фахівці не виключали, що літаки сфотографували під час перегону з заводу у Комсомольську-на-Амурі до європейської частини РФ.

А нещодавно в мережу виклали фото фронтового бомбардувальника Су-34 у незвичайному камуфляжі. На думку експертів, мова йде про експортний варіант бойового літака.

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