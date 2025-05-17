Літак зняли під час випробувань на аеродромі Новосибірського авіаційного заводу.

В Мережу виклали відео, на якому можна бачити російський фронтовий бомбардувальник Су-34, призначений, скоріше за все, для Ісламської Республіки Іран. На нього звернув увагу російський блог bmpd, що виходить під егідою так званого Центру аналізу стратегій та технологій.

"‎Імовірно, перший фронтовий бомбардувальник Су-34, виготовлений для Ірану, під час випробувань на аеродромі Новосибірського авіаційного заводу ОАК", – повідомляє ‎bmpd.

Про те, що перед нами саме експортна машина, говорить камуфляж літака. Зазначимо, що Су-34 Повітряно-космічних сил РФ пофарбовані в синій, або, якщо мова йде про більш ранні борти – сірий кольори.

На сьогодні Росія виступає єдиним експлуатантом цього бомбардувальника. Експортний варіант літака іноді називають "‎Су-34Э"‎, хоча у деяких держалах версія для інших держав згадується як "‎Су-32"‎.

Про зацікавленість Ірану в літаках типу Су-34 у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили у минулому році. Також повідомлялось, що Ісламська Республіка закупила російські винищувачі Су-35.

Бомбардувальник Су-34 – довідка

Су-34 є російським фронтовим бомбардувальником, створеним на базі радянського винищувача Су-27.

На відміну від багатоцільових винищувачів, Су-34 являє собою доволі вузькоспеціалізований літак, призначений, перш за все, для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.

Бойове навантаження Су-34 становить 8 000 кг (12 000 кг – максимальне). Бомбардувальник виступає носієм бомб з Модулем планерування і корекції (МПК), які Москва активно застосовує в російсько-українській війні.

Нагадаємо, у квітні стало відомо про передачу російській армії чергової партії Су-34. Мова тоді йшла про принаймні кілька нових бойових машин.

Вас також можуть зацікавити новини: